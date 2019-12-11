Суд арестовал главу УПТК «Метрострой» до февраля 2020 года

Дзержинский районный суд избрал меру пресечения для задержанного накануне Олега Кузьменко — гендиректора филиала Управления производственно-технологической комплектации ОАО «Метрострой». Он арестован до 6 февраля.

Как сообщает 11 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, свою вину Кузьменко не признает. Напомним, он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ – «Присвоение или растрата по предварительному сговору или в особо крупном размере».

Ране Кузьменко был задержан вместе с гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым и гендиректором «Метростроя» Николаем Александровым. По версии управления Федеральной службы безопасности, трое фигурантов вступили в сговор с целью заключения подложного договора о закупке щебня для строительства станций Фрунзенского радиуса. Стоимость контракта составила 178 млн рублей, а деньги ушли со счета «Метростроя» на счет БТР двумя траншами в ноябре 2017-го. Болотов якобы перечисленную сумму обналичил и передал Александрову и Кузьменко; причем 80 млн, по признанию самого Болотова, были вручены главе «Метростроя» лично в его кабинете. Никакого щебня поставлено не было.

Накануне суд отправил под арест Александрова и Болотова. Подробнее об истории с виртуальным щебнем читайте в материале «Фонтанки».



