Песков: Ошибка в сюжете о сбитом над Донбассом Boeing не подорвала доверие к Первому каналу

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал ошибку, допущенную в информационном выпуске федерального канала, где зрителям были продемонстрированы снимки якобы произошедшей над Донбассом атаки истребителем гражданского самолета Malaysia Airlines.

«Это вовсе не подрывает [доверия]. Вокруг резонансной темы и вокруг такой трагедии, которая произошла с Воеing, важно давать всю палитру версий. Не одну версию, как предпочитают делать многие западные каналы, а именно палитру версий», – цитирует 11 декабря заявление Дмитрия Пескова «Интерфакс».

По его словам, было несколько версий случившегося в июле 2014 года, поэтому некоторые из них вышли вперед «на определенном этапе».

Ранее американское издание The New Yorker сообщило, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст признал ошибку в сюжете от ноября 2014 года, где содержались кадры запуска ракеты по гражданскому самолету. У зрителя создавалось впечатление, что Boeing мог быть сбит украинским истребителем. Кадры с иностранного спутника, продемонстрированные в эфире федерального канала, якобы были предоставлены авиаэкспертом Джорджем Билтом.



