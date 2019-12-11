Банк «Санкт-Петербург» получил премию «Время инноваций» сразу в двух номинациях

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» получил премию «Время инноваций-2019» сразу в двух номинациях: «Инновация года» и «Продукт года».

Мобильное приложение для юридических лиц «БСПБ Бизнес», которое было представлено осенью 2019 года, признано «Инновацией года» в категории «Финансовые услуги». Сегодня приложение «БСПБ Бизнес» является логическим этапом трансформации Банка «Санкт-Петербург» в цифровой банк для корпоративных клиентов. Концепция «БСПБ Бизнес» – банк для ежедневного использования, а значит, простой и понятный для пользователя, с привлекательным и современным интерфейсом. Корпоративные клиенты уже оценили, что ключевая для бизнеса информация всегда под рукой: уже на старте приложение включает в себя наиболее востребованные операции. Приложение выделяет быстрый вход, информативная история операций, возможность повтора платежа, отправка выписки на e-mail, сервис проверки контрагентов «Светофор» и другие необходимые бизнесу опции.

Обо всех возможностях приложения для юридических лиц можно узнать здесь.

Сервис Банка «Биржевой мост», позволяющий клиентам – физическим лицам в режиме онлайн фиксировать курс покупки/продажи валюты для совершения сделки в будущем, отмечен экспертами в номинации «Продукт года» в категории «Финансы и консалтинг». В рамках сервиса клиент получает возможность покупать и продавать валюту в интернет-банке с отложенной датой расчетов при внесении 10-12% от будущей суммы операции. При этом на сумму обеспечительного взноса Банк будет производить начисление и ежемесячную выплату процентов (ключевая ставка ЦБ -3%), а горизонт планирования удобной даты расчетов в будущем составит 365 дней. Банк дает возможность менять 14 валют и 91 валютную пару. «Биржевой мост» от Банка «Санкт-Петербург» не требует каких-либо особых знаний и подходит как для клиентов, которые раз в год покупают валюту для отпуска, так и для тех, кто стремится защититься от нестабильности на валютном рынке или зарабатывать на изменении курсов.

О том, что представляет собой сервис «Биржевой мост», можно узнать на сайте Банка.

Премия в области инноваций «Время инноваций» вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Лауреаты премии — флагманы российской экономики, понимающие значимость инноваций и определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.