ФСБ нашла в Мурманске тайник с бомбой. Ее владелец тяготеет к экстремистам с Украины

Сторонника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» задержали в Мурманске по подозрению в подготовке к теракту.

Об этом 11 декабря сообщают местные СМИ со ссылкой Федеральную службу безопасности. Утверждается, что взрыв задержанный готовил возле здания администрации Мурманска. Его поймали накануне в тот момент, когда он из тайника доставал самодельное взрывное устройство. Отмечается, что оно было большой мощности.

Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта, подозреваемый – гражданин России.



