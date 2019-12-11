Ложечки нашлись. В Пулково задержали женщину с чемоданом столового серебра

Россиянку с чемоданом посуды и столовых приборов остановили на таможне в петербургском аэропорту Пулково. Ложки и вилки женщина прикупила в Чехии и показывать очень не хотела. Оказалось, вещицы серебряные.

Как 11 декабря рассказали «Фонтанке» в Северо-Западном таможенном управлении, при прохождении контроля в октябре 2019 года женщина выбрала «зеленый коридор» и заявила, что у неё нет товаров, которые необходимо обязательно декларировать. Когда проверяющие открыли багаж, то обнаружили там 185 единиц посуды и столовых приборов. Эксперты установили, что все изделия сделаны из серебра 925 пробы, оцениваются в 1,4 миллиона рублей, а весят 12 кг.

Против женщины возбудили уголовное дело. Ей вменяют контрабанду стратегически важных товаров в особо крупном размере. Ей грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет



