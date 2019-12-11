Росфинмониторинг отчитался о закрытии 25 «прачечных». Оборот теневых площадок оценили в 38 млрд рублей

Работу 25 теневых площадок с общим оборотом около 38 млрд рублей пресекли надзорные органы в России за 2019 год. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в Совете Федерации 11 декабря.

Росфинмониторинг передал в правоохранительные органы материалы по делам на общую сумму 51 млрд рублей. «Продолжается работа по возврату активов, похищенных из крупных банков», — цитирует Чиханчина РБК.

По его словам, число зарегистрированных юрлиц с признаками фирм-однодневок снизилось в 14 раз за последние три года — с 1,5 млн до 125 тыс. Объем сомнительных операций с их участием сократился в пять раз — с 4 трлн до 900 млрд руб.

Банки с помощью заградительных мер пресекли вывод в теневой оборот порядка 880 млрд руб. «К сожалению, необходимо отметить, что на подобные действия поступают и жалобы от организаций, порядка 200 в этом году поступило», — отметил он.

Ранее Росфинмониторинг сообщал, что Россия по итогам проверки международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег вошла в первую пятерку стран по эффективности национальной антиотмывочной системы. В организации при этом посоветовали российским властям усилить борьбу со схемами отмывания денег, особенно за рубежом.



