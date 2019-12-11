«Аллегро» установил рекорд. Пассажиропоток за 11 месяцев превысил полмиллиона

Скоростные поезда «Аллегро» сообщением Санкт-Петербург – Хельсинки за январь — ноябрь перевезли 511 тыс. пассажиров, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 16%. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба РЖД.

К концу ноября пассажиропоток преодолел отметку в полмиллиона, которую ранее не достигал и за год. Самый высокий показатель — около 480 тысяч человек — был зафиксирован в 2018 году.

В прошлом месяце «Аллегро» воспользовались более 42 тыс. пассажиров (+ 17% к ноябрю 2018-го). Это на 1% меньше, чем в целом турпоток россиян в Финляндию за 11 месяцев.

С момента запуска международного скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки (с 12 декабря 2010 года) скоростной поезд перевёз почти 3,8 млн человек.



