«Путин не смотрит сериалы». В кинотеке российского президента нет сериала с Зеленским, зато там могут быть «Бригада» и «Карточный домик»

Пресс-секретарь российского президента заявил, что Владимир Путин не будет смотреть сериал «Слуга народа», который планируют показать на российском ТВ. Экс-главред «Дождя» утверждает, что российского лидера интересуют другие сериалы.

«Путин не смотрел "Слугу народа" с Зеленским в главной роли и не планирует этого делать, времени на сериалы у него нет», – цитирует11 декабря заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента уже неоднократно говорил, что Путин не смотрит сериалы, когда его спрашивали об отношении главы государства к «Игре престолов» и «Карточному домику».

При этом в книге «Вся кремлевская рать» Михаила Зыгаря говорится, что президент был в восторге от «Карточного домика» и даже советовал посмотреть его Сергею Шойгу. Зыгарь в своем интервью Ura.ru также утверждает, что «Владимир Путин очень любил сериал «Бригада» и посмотрел его, наверное, раз пять». Официального подтверждения этой информации нет.



