СМИ: ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска по делу о покровительстве строительной компании

Бывшего мэра Челябинска и бывшего вице-губернатора Челябинской области Евгения Тефтелева задержали сотрудники Федеральной службы безопасности 11 декабря. Об этом сообщают Ura.ru и Znak.com.

По данным Ura.ru, параллельно c задержанием в Челябинске проходят обыски в офисе компании местного депутата Сергея Селещука. «Тефтелева увезли на допрос в Следственный комитет. Тефтелев и Селещук пересекались по строительству детсадов в Курчатовском районе Челябинска и школы», — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, которую сообщает Znak.com, Тефтелев покровительствовал компании ООО СК «Уралжилстрой», которая занималась строительством самой большой школы Челябинска в микрорайоне Парковый. С ней город заключил контракты на 800 млн рублей. Издание связывает компанию с Селещуком.

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области официально задержания не комментируют.



