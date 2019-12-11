«Гетц» на «Коле» пошёл на обгон через сплошную. В больнице два водителя, а сам виновник цел

Два человека получили травмы в Волховском районе Ленинградской области из-за грубого нарушения ПДД. Сам предполагаемый виновник ДТП невредим.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, авария случилась 11 декабря около 8:20 на 162-м километре автодороги «Кола». По предварительной информации, мужчина 1988 года рождения с водительским стажем с 2013 года на Hyundai Getz выехал на встречную полосу для обгона в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещён». Там он столкнулся со встречным Chevrolet Cruze и вылетел в кювет, а Chevrolet от удара отбросило на встречную полосу, где он врезался в Toyota Camry.

Пострадали двое мужчин, водители «Шевроле» и «Тойоты». По данным «Дорожного инспектора», первый госпитализирован в состоянии средней степени тяжести; второй (ему 27 лет) – в удовлетворительном состоянии. На фотографиях с места аварии видно, что на Hyundai петербургские номера.







