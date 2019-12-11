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Финляндия
11.12.2019 12:59
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Затянувшийся ремонт «Принцессы Анастасии» направил петербуржцев к другим паромным операторам. Спрос на круизы растёт

Конкуренты Moby Spl, чей паром «Принцесса Анастасия» отменил новогодние круизы из-за затянувшегося ремонта, готовы обеспечить россиянам отпуск. Как рассказали «Фонтанке» в компаниях, хороший спрос со стороны наших соотечественников они фиксировали и до выхода из строя парома, который ходит из Петербурга в Хельсинки, Стокгольм и Таллин, а поломка «Принцессы Анастасии» только подогрела интерес.

Финский паромный оператор Viking Line за последний месяц (начало ноября – начало декабря) зафиксировал увеличение количества бронирований более чем на четверть, спрос на круизы с питанием вырос на три четверти, а на поездки с гостиницами — почти вдвое. При этом среднее количество людей на одну бронь (или в одной каюте, если заказывается несколько кают) остается таким же, как и в прошлом году.

«В начале ноября мы увидели повышение числа бронирований с использованием российского паспорта — на 18,5% по отношению к прошлому году. Это было ожидаемо, поскольку весь 2019-й год показывает рост по количеству бронирований и объёму дополнительных услуг, заказываемых российскими пассажирами Viking Line, – сообщил  Илья Беруненко, директор по продажам и маркетингу Viking Line на иностранных рынках. – Начиная с 11 ноября зафиксирован резкий прирост бронирований на 34%, который может быть связан с отменой круизов других паромных операторов. Затем произошло небольшое снижение (-3,5%), на которое главным образом повлияла информация о забастовках в Финляндии. Но с 25 ноября по 1 декабря, вместе с окончанием акции солидарности, число бронирований снова выросло — сразу на 67%, относительно этого же периода прошлого года».

По словам Беруненко, начало декабря — стабильно «тихий» период, когда все пассажиры, запланировавшие поездку заблаговременно, уже оформили бронь. А люди, принимающие решение в последний момент, еще не активизировались. Тем не менее относительно прошлогодних показателей рост за первые дни декабря составил 27%.


«В целом динамика весьма позитивная. Она полностью оправдывает наши ожидания и даже более», – резюмировал представитель компании.

Эстонский паромный оператор Tallink конкретных цифр не называет, но тоже говорит о хороших результатах.

«Нам жаль, что компания Moby Spl попала в сложную ситуацию. Продажи Tallink Silja Line на российском рынке показывали стабильный и постоянный рост и до серии обстоятельств, которые привели к длительному докингу парома «Анастасия», и мы не зафиксировали роста продаж, который можно было бы связать с данным фактом. Тем не менее мы активно работаем с запросами со стороны наших партнеров и ищем свободные каюты и места на автопалубе, чтобы обеспечить россиянам возможность отправиться в запланированный отпуск», – прокомментировала директор по маркетингу Tallink  в России Мария Моносова.

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© Фонтанка.Ру

Справка:

7 ноября 2019 года паром «Принцесса Анастасия» застрял в Стокгольме из-за проблем с генератором.  В шведских СМИ появилась информация о том, что паром сел на мель, но в Moby Spl эту версию опровергли. По словам пассажиров, судно все же имело опасный контакт с берегом.

14 ноября компания заявила о том, что возьмет недельный тайм-аут для ремонта, но затем еще два раза откладывала возвращение в строй.

5 декабря Moby Spl отменила круизы до 8 января. «Принцесса Анастасия» вынуждена была вернуться в сухой док «в связи с необходимостью проведения дополнительных технических работ».

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