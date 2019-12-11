Кто развивает инфраструктуру для электрокаров?

предоставлено пресс-службой компании Bau City Development

О том, где можно зарядить свой электромобиль в Санкт-Петербурге, рассказывает «Бау Сити».

Тенденция на развитие экологичного транспорта в России сейчас набирает обороты: согласно данным «Автостата», количество электромобилей в России на июль 2019 г. составило 4600 шт., а по итогам года показатель может быть увеличен в несколько раз. Обустройство инфраструктуры для новых авто становится всё актуальнее и к решению этого вопроса подключились прогрессивные девелоперы. Ещё пять лет назад, когда количество электромобилей в Петербурге исчислялось десятками, в компании BauCity предусмотрели установку зарядных станций в своём флагманском доме. На тот момент покупателям такое решение могло показаться излишеством, но уже сегодня оно стало весомым преимуществом.

Петербургский жилой комплекс BauHaus стал первым домом в России, где установлены зарядные станции для электромобилей – ABB EVLunic B+. Электрозарядками оборудовано несколько парковочных мест в тёплом подземном паркинге, куда жители могут спуститься на скоростном лифте прямо со своего этажа.

«В основе концепции BauHaus – создание современного, технологичного и красивого пространства, в котором люди смогут чувствовать себя счастливыми. Все решения, которые мы используем, должны работать на человека. Мы хотим, чтобы наши жители могли освободить больше времени для себя, путешествовать и наслаждаться жизнью. В создании такой среды нам помогают автоматизированные и энергоэффективные системы. Возможность быстрой зарядки своего автомобиля прямо в подземном паркинге – значительное преимущество, которое позволяет сократить время на решение бытовых вопросов и быть мобильнее» – отметил учредитель строительной компании «Бау Сити» Кирилл Сиволобов.

предоставлено пресс-службой компании Bau City Development

Интерес к автомобилям прослеживается не только в оборудовании парковочных зон (а их на территории жилого комплекса – три), но и в концепции оформления мест общего пользования. Так, дизайн панорамной входной группы и каждого этажа BauHaus выполнен в стилистике немецкого музея Porsche. Подробнее об этом, и других преимуществах «БауХаус» можно узнать в нашем материале.

ЖК «БауХаус» – застройщик ООО "БАУ СИТИ", проектная декларация на сайте https://b-haus.ru