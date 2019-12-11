Восемь депутатов ЗакСа попросили Путина запретить перевалку через Петербург «урановых хвостов»

Восемь депутатов петербургского парламента подписали обращение к президенту России Владимиру Путину. Они попросили его прекратить перегружать «урановые хвосты» в городской черте, сообщил лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский 11 декабря.

Кроме него, под письмом подписались бывший яблочник Михаил Амосов, депутаты от «Справедливой России» Надежда Тихонова, Алексей Ковалев и Александр Егоров, беспартийный Максим Резник, члены фракции КПРФ Ирина Иванова и Александр Рассудов. В обращении парламентарии напомнили, что в 2009 году перегружать обедненный гексафторид урана (ОГФУ) в Петербурге не стали, «благодаря принципиальной позиции депутатов Заксобрания».

«После этого руководство "Росатома" заявило, что контракты на "дообогащение" ОГФУ в России больше заключаться не будут. Однако в 2019 году ОГФУ стал снова поступать в Россию. Мы считаем это опасным и недопустимым», – говорится в письме.

В конце ноября в «Росатоме» официально признали, что перевозят через Петербург радиоактивные материалы. В корпорации считают, что «урановые хвосты» являются «ценным материалом, который используется при производстве ядерного топлива для АЭС, осуществляющих выработку электроэнергии и тепла для населения и промышленности».





Очередной поезд с 600 тоннами «урановых хвостов» накануне выехал из Германии в Россию. В прошлый раз «урановые хвосты» прибыли в Петербург на борту сухогруза «Михаил Дудин». Корабль двое суток стоял на якоре у ворот КЗС. Судно было разгружено только после того, как Петербург покинул президент России Владимир Путин.

По данным 47news, предыдущий рейс «Михаила Дудина» из Голландии в Россию с грузом «урановых хвостов» был по меньшей мере девятым.