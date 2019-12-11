WizzAir хочет в открытое небо. Лоукостер подал заявку на дополнительные полеты из Пулково

Венгерская авиакомпания WizzAir подала заявку на полёты из аэропорта Пулково в Петербурге в режиме «открытого неба». Об этом сообщил 11 декабря Reuters со ссылкой на замминистра транспорта Александра Юрчика.

По его словам, WizzAir планирует летать из Пулково не по одному маршруту, а по нескольким. «Пока это все рассматривается, и нам нужно будет согласовать с теми странами, куда они полетят. Это делается технически достаточно быстро»,— отметил замглавы Минтранса.

Режим «открытого неба», который власти РФ хотят ввести в Пулково для привлечения туристов в Петербург, предполагает, что иностранные авиакомпании смогут без ограничений летать в страны по предварительно согласованному списку. В перечень вошли 30 стран, но для некоторых из них действуют ограничения по городам.

Ранее сообщалось, что интерес к полетам из Пулково проявляют также крупнейшие Ryanair и EasyJet. Но официально свои планы перевозчики не комментировали.



