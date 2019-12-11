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Строительство
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11.12.2019 12:29
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Setl Group возводит начальную школу с детским садом в «ArtLine в Приморском»

Setl Group возводит начальную школу с детским садом в «ArtLine в Приморском»

Setl Group

Холдинг Setl Group начал строить совмещенное здание начальной школы на 200 учеников и детского сада на 260 малышей в проекте высокого комфорт-класса «ArtLine в Приморском».

Школу и садик планируют ввести в эксплуатацию в конце 2020 года, вместе с жилыми домами.

Здание расположено в глубине двора – у него будет собственная, закрытая от посторонних территория с игровыми и спортивными площадками, отдельно для детского сада и для начальной школы. Для малышей предусмотрены 14 игровых зон и 2 физкультурные площадки. А для школьников – 4 игровые площадки, зона для общефизической подготовки и территория, где будет размещен уличный комплекс для упражнений.

Setl Group

Во дворе Setl Group высадит деревья лиственных пород, здесь также появится живая изгородь из кустарника и уютные пешеходные дорожки. 

Само здание, согласно задумке архитекторов, будет разделено на два функциональных блока: в первом из них расположатся помещения спален и игровых комнат для детского сада, а в блоке напротив – учебные помещения начальной школы, в том числе комната моделирования и труда и класс изобразительных искусств. 

Блоки школы и детского сада объединит общая, центральная группа помещений. На первом этаже это вестибюль, медпункт, современный бассейн площадью 6 на 3 метра с «теплыми» полами на обходных дорожках и столовая, на втором – актовый и два спортивных зала, а третий этаж займет библиотека. Будет организован раздельный вход в детский сад и школу для малышей и учеников, в здании также установят лифт для маломобильных посетителей.  

Эксклюзивным брокером проекта «ArtLine в Приморском» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

 

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