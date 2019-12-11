Работы на сетях ограничивают движение на Карповке, Ленинском, Испытателей, а на площади Труда – реконструкция

С 11 по 13 декабря вступают в силу новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта на улицах Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

В Петроградском районе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» начинает завершающий этап строительства перехватывающих коллекторов для переключения прямых выпусков в реку Карповку. В связи с этим с 11 по 30 декабря закрывается направление движения по набережной Карповки от Чкаловского проспекта к улице Всеволода Вишневского и ограничивается движение по набережной Карповки от Каменноостровского проспекта до Ординарной улицы. Трамвайное движение, по данным Водоканала, полностью останавливается на всем участке набережной Карповки от улицы Всеволода Вишневского до Каменноостровского проспекта.

Строительство сетей будет завершено 30 декабря 2019 года. С этого момента будут закрыты 19 прямых выпусков, в том числе ранее не учтенные проектной документацией, с общим расходом сточных вод около 533 тыс. кубометров в год. Сточные воды будут направлены на очистку на Северную станцию аэрации, отмечается в пресс-релизе Водоканала. Проект предусматривал прокладку новых коллекторов по двум берегам реки Карповки (от Барочного моста до проспекта Медиков и от Петропавловской улицы до Петроградской набережной). Работы начались в 2017 году.

Из-за прокладки Водоканалом водопровода с 12 по 30 декабря ограничивается движение транспорта по Ленинскому проспекту от улицы Доблести до улицы Десантников, без перекрёстков.





На площади Труда начинается реставрация доходного дома А. Ф. Кларка (объекта культурного наследия регионального значения), расположенного между Английской набережной и Галерной улицей. Работы ведёт ООО «Неолик». В связи с размещением пешеходной галереи ограничивается движение:

с 12 по 21 декабря – по площади Труда от Английской набережной до Галерной улицы ;

; с 12 декабря 2019 года по 15 июня 2020 года – по Галерной улице от площади Труда до набережной Ново-Адмиралтейского канала.

С 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года из-за прокладки инженерных сетей ООО «Мегалит-Охта Групп» ограничивается движение транспорта по проспекту Испытателей от Богатырского проспекта до Светлановской площади, включая перекрёсток с Богатырским проспектом.

Прокладка электрокабеля ПАО «Ленэнерго» с 12 декабря 2019 года по 11 января 2020 года ограничит движение:

по улице Пилотов от Вертолётной улицы до Стартовой улицы;

от Вертолётной улицы до Стартовой улицы; по Стартовой улице от улицы Пилотов до Быковской улицы, включая перекрёстки;

от улицы Пилотов до Быковской улицы, включая перекрёстки; по Быковской улице от Стартовой улицы до Толмачёвской улицы, включая перекрёстки;

от Стартовой улицы до Толмачёвской улицы, включая перекрёстки; по Толмачёвской улице от Быковской улицы до Внуковской улицы.

С 11 по 26 декабря в связи с прокладкой газопровода ООО «Навигатор-СБС» ограничивается движение транспорта по Челябинской улице у Травяной улицы.



