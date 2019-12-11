В Петербурге сносят «Буревестник». Часть здания упала на пешеходную зону, пробив защитное ограждение

В процессе сноса корпусов научно-производственного предприятия «Буревестник» в Красногвардейском районе Петербурга кусок стены упал на пешеходную зону. Видео 11 декабря прислал читатель «Фонтанки». Очевидец констатировал, что демонтаж осуществляется опасно для прохожих и проезжающих мимо автомобилей.

Часть демонтированного здания пробила защитную галерею со стороны улицы Стахановцев и Перевозного переулка. Снос «Буревестника» осуществляет входящий в холдинг AAG АО «Специализированный застройщик «Малоохтинский 68». «Фонтанка» направила холдингу запрос с просьбой прокомментировать соблюдение требований безопасности.

Завершить демонтаж планируется в январе 2020 года. На месте «Буревестника» AAG намерен возвести ЖК бизнес-класса. Его жилая площадь составит более 62 тысячи кв. метров, площадь коммерческих помещений – 3 тысячи кв. метров. Также проект предполагает паркинг на 497 машино-мест.



