Запуск Telegram собственной криптовалюты вызвал опасения у правообладателей. Власти США проверят Gram на отмывание денег

Ассоциация по защите авторских прав в Интернете (АЗАПИ) написала заявление в американскую комиссию по ценным бумагам с требованием проверить компанию Telegram, запуск криптовалюты которой якобы может сделать платформу TON крупнейшей пиратской площадкой в мире.

«Если будет внедрена криптовалюта Gram на платформе, то она может быть вовлечена в продажу и монетизацию нелегального контента. Следовательно, все доходы, косвенно связанные с оборотом этой криптовалюты, могут влечь за собой риски, в том числе для инвесторов», – рассказал 11 декабря гендиректор АЗАПИ Максим Рябыко в комментарии «Интерфаксу».

По его словам, решением проблем может стать «введение цифровых отпечатков», так как Telegram вряд ли пойдет на раскрытие данных пользователей. Рябыко указал, что по такой схеме сейчас работает YouTube, проверяющий контент по базе правообладателей перед публикацией.

«Если Telegram это не внедрит, соответственно, есть риски, что TON станет крупнейшей пиратской платформой с анонимной монетизацией, и это риски, собственно, для всех, в том числе для инвесторов», – резюмировал гендиректор АЗАПИ.



