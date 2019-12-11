Склад с краской уже два часа полыхает в Екатеринбурге. СМИ сообщают о взрывах на охваченной огнем территории

Цех Уральского завода лакокрасочных изделий загорелся в Екатеринбурге утром 11 декабря. Огонь бушует на площади до 800 квадратных метров. Есть угроза обрушения крыши ангара, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Как сообщают региональные СМИ, пожар начался около 11:58 по местному времени (9:58 по мск). Спасатели борются с огнем в течение двух часов. За это время площадь пожара увеличилась с 600 до 800 кв. м.

На месте происшествия работают штаб пожаротушения и передвижная лаборатория. Специалисты следят за концентрацией вредных веществ в воздухе.





По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало.

По информации издания «Е1», на данный момент прогремело несколько взрывов.