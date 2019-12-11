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Строительство
Публикуется на правах рекламы
11.12.2019 12:00
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СК «Инвестторг»: чистовая отделка в подарок

СК «Инвестторг»: чистовая отделка в подарок

СК «Инвестторг»

Строительная компания «Инвестторг» представляет подарки невиданной щедрости в ЖК «Европейский парк».

В ЖК "Европейский парк" при покупке студий (окна которых выходят в сторону КАД): 23,77 кв.м., 23,24 кв.м. и 23,13 кв.м. от строительной компании "Инвестторг" предчистовая отделка в подарок*! 

Напомним, предчистовая отделка – это подготовительный этап перед косметическим ремонтом: выравнивание пола, грунтовка и шпаклевка стен и побелка потолков. Представителями компании завершен монтаж электропроводки и отопительной системы, включая приборы обогрева.  

По словам директора по продажам и маркетинга Анастасии Новгородской, у предчистовой отделки ряд преимуществ: выполнены самые объемные и грязные работы, возможен заезд сразу после сдачи объекта. 

Все вопросы по приобретению квартир можно уточнить у менеджеров отдела продаж.

СК «Инвестторг»
СК «Инвестторг»

ЖК «Европейский парк» – это многоэтажное здание необычной формы с декоративным озеленением фасадов около парка Оккервиль. Большое преимущество проекта заключается в эксплуатируемой кровле стилобата: благоустроенный закрытый двор – гордость «Европейского парка».  В ЖК «Европейский парк» большое количество комфортабельных планировочных решений: квартиры-студии, одно-, двух- и трехкомнатные. Паркинг, рассчитанный на 377 машиномест, оснащен двумя въездами/выездами. Для максимального комфорта имеются лестничные боксы во двор и прямые выходы к лестничным шахтам напрямую из паркинга.  

*Акция действует с 11.12.2019г. до 31.12.19г. Всю информацию можно уточнить у менеджеров отдела продаж или на сайте http://www.investtorg.ru

ЖК «Европейский парк». Застройщик ООО «Инвестторг 6-3», проектная декларация на сайте http://evropa-park.ru

Справка о компании:

АО «Инвестторг» – это сплоченная команда профессионалов, надежный застройщик и грамотный девелопер. Компания идет в «ногу со временем» и отвечаем всем требованиям своих клиентов. К 2019 году сданы более 250 000 кв. м. В домах девелопера живут порядка 2500 семей. Большой опыт работы нашей компании на строительном рынке, выступающей в роли Заказчика, Застройщика и Инвестора, позволяют клиентам АО «Инвестторг» с уверенностью смотреть в будущее.

 

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