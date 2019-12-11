Над Петербургом встало ложное солнце

Необычное оптическое явление – паргелий – утром 11 декабря заметили горожане над Петербургом. Снимки одного из видов гало, когда радужные столбы появляются по одну или обе стороны солнца, очевидцы публикуют в социальных сетях.

Световой столб небольшой, он виден слева. Такие феномены чаще фиксируют зимой: кольца и полосы возникают на расстоянии 5-10 километров над землёй из-за кристаллов льда или тумана в воздухе. Гало такого вида, как сегодня, также принято называть «ложным солнцем».

В августе аномалию заметили в Сестрорецке. Тогда в небе появилось замкнутое светящееся кольцо.



