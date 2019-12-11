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Город
11.12.2019 12:16
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Над Петербургом встало ложное солнце

Необычное оптическое явление –  паргелий – утром 11 декабря заметили горожане над Петербургом. Снимки одного из видов гало, когда радужные столбы появляются по одну или обе стороны солнца, очевидцы публикуют в социальных сетях.

автор фото Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер/Telegram
автор фото Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер/Telegram

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Световой столб небольшой, он виден слева. Такие феномены чаще фиксируют зимой: кольца и полосы возникают на расстоянии 5-10 километров над землёй из-за кристаллов льда или тумана в воздухе. Гало такого вида, как сегодня, также принято называть «ложным солнцем».

В августе аномалию заметили в Сестрорецке. Тогда в небе появилось замкнутое светящееся кольцо.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Юля Кот (@iuliakot88)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @prospb

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