Около 50 машин столкнулись под Владивостоком в снегу. Много пострадавших, один человек в коме

Снег, гололедица и плохая видимость 11 декабря стали причиной массовых столкновений транспорта под Владивостоком, на объездной трассе Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл, которая отличается сложным рельефом с крутыми поворотами. Случившиеся утром аварии разбирают до сих пор – по местному времени там уже вечер.

Как сообщает издание «Новости Владивостока на VL.Ru», по предварительным подсчётам УГИБДД по Приморскому краю, в массовое ДТП попали как минимум 48 автомобилей: 34 находятся на дороге и еще 14 – в кюветах. Произошло несколько массовых столкновений и целый ряд небольших ДТП. Отсутствие хорошего сцепления с дорогой и попытки резкого торможения привели к съездам с трассы и столкновениям с леерными ограждениями, пишет дальневосточная «Комсомолка».

Пострадали 12 человек, двое госпитализированы, один из них, по данным VL.Ru, в коме. Всего врачи осмотрели 48 человек, сообщили РИА Новости. У десяти ушибы и ссадины, из двух госпитализированных один в тяжёлом состоянии, другой – в состоянии средней степени тяжести.

Разбитые автомобили на несколько часов полностью перекрыли проезжую часть. Чтобы выпустить автомобили, застрявшие в пробке на трассе, пришлось разбирать ограждения.





За содержание трассы Новый – Де-Фриз – Седанка отвечает АО «Примавтодор». На уборку этой и других краевых дорог в течение года компания получила 750 млн рублей, отмечает VL.Ru.

Проблемы не только на этой, но и на других дорогах в окрестностях Владивостока. Например, по информации PrimaMedia, на подъёме дороги к Ворошиловской батарее и далее к посёлкам на острове Русский столкнулись порядка десяти машин. Многие автомобили не могут тронуться с места, блокируя движение. В массовом ДТП на острове Русский замечены автобусы, легковые машины и грузовики. Засыпало и Шаморовскую трассу, машины по ней едут медленно, чтобы избежать заносов.



