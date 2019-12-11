ВЦИОМ: Больше половины россиян не примут участие в протестах, если им предложат привлечь внимание властей к проблемам

О неприемлемости участия в акциях протеста заявили 53 процента граждан РФ. Об этом 11 декабря сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Больше половины россиян отрицательно ответили на вопрос «Если бы вам предложили участвовать в акциях протеста, чтобы привлечь внимание власти к острым проблемам, то вы приняли бы в них участие или не приняли?». Из тех, кто готов откликаться на зов оппозиции, каждый третий (33%) готов подписывать петиции, а каждый седьмой (16%) — идти на уличный протест («шествие или массовый протест»). 8% россиян готовы распространять информацию о протестах с помощью листовок или через Интернет. Желающих перекрывать дороги оказалось больше, чем тех, кто готов на одиночный пикет, не требующий согласования властей, — 4% и 3% соответственно.

О том, что в стране кто-то протестовал за последние 30 дней, ничего не знает 54% россиян. 38% что-то слышали про подобные активности сограждан, «но без подробностей». Лишь 8 человек из 100 «хорошо знают об этом».





При тестировании отношения респондентов к допустимости различных форм протестной активности более половины (53%) заявили о неприемлемости для них ни одной из предложенных форм участия. Треть допустили возможность подписать обращение или петицию (33%, чаще 25-34-летние россияне — 39%). В шествии готовы принять участие 14% опрошенных, а распространять информацию для привлечения внимания к проблемам — 8%.

В вероятность выступлений в защиту своих прав и свобод, против падения уровня жизни сегодня верит 28% респондентов ВЦИОМ. Две трети россиян уверены, что протесты «маловероятны».

Принять личное участие в протестах готов каждый четвёртый гражданин РФ – 24%. «Скорее всего, не приму» ответили 71% участников социологического исследования, которое было проведено 5 декабря 2019 методом телефонного интервью среди 1600 респондентов.

В начале декабря социологическая служба «Левада-центр» (внесена в список иностранных агентов) сообщала, что протестный потенциал россиян выше. По данным этих социологов, возможность протеста для себя допускал каждый третий гражданин.