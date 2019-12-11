В России начинает работу омбудсмен по защите прав высокотехнологичных компаний. Им стала ведущая телеканала «Россия 24»

Должность омбудсмена по защите прав высокотехнологичных компаний-лидеров появится в составе палаты общественных представителей при бизнес-омбудсмене РФ Борисе Титове. Ее займет первый заместитель генерального директора фонда «Иннопрактика» Наталья Попова.

Как сообщается на сайте бизнес-омбудсмена 11 декабря, Наталья Попова приступит к своим обязанностям в декабре этого года. В ее задачи будет входить, в частности, обеспечение господдержки технологическим и инновационным компаниям и защита их прав.

Фонд «Национальное интеллектуальное развитие» работает при МГУ под брендом «Иннопрактика». Наталья Попова ведет программу «Наука» на телеканале «Россия 24».

Кроме бизнес-омбудсмена, в России работают финансовый омбудсмен, а также омбудсмены по правам человека и по правам ребенка.







