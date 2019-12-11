Турист из Японии шёл в Эрмитаж за искусством: познакомился с вором, полицией и минёрами

Знакомство с Эрмитажем оказалось неудачным для туриста из Японии: 64-летний пенсионер, которые приехал в Петербург всего на несколько дней, столкнулся с лжеминёрами, эвакуацией, бывалым вором и потерями.

Как стало известно «Фонтанке», 10 декабря в полицию Центрального района обратился японский пенсионер, который обнаружил, что в рюкзаке не хватает кошелька с 58 тысячами рублей и документами. Обворовали его в самом главном музее Петербурга, пока он любовался собранными там шедеврами искусства.

47-летнего злоумышленника задержали около трёх часов дня на Дворцовой набережной, 38. Забранное из чужой сумки сразу пришлось вернуть. Оказалось, что мужчина был неоднократно судим за кражи и отбывал наказание в местах лишения свободы. Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в отношении него возбудили уголовное дело по второй части 158-й статьи УК РФ.

Приобщиться к искусству гость из Японии вместе с друзьями решил не совсем удачно. Около полудня того же дня ни в главный музейный комплекс, ни в Главный штаб Эрмитажа туристам было не попасть. Людей из залов спешно выводили, а в зданиях искали опасные предметы из-за сообщений от неизвестных. Для Петербурга этот день стал девятым в волне минирований.



