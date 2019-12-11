«Пришлось ехать на красный, лошадь ведь не остановишь». Скакуна на Московском ловили кандидат наук и таксист

Три автомобиля останавливали несущуюся по Московскому проспекту лошадь ночью 11 декабря в Петербурге. В погоне сплотились незнакомые друг с другом автолюбители. К приезду полиции орловский рысак миролюбиво дожидался хозяйку.

Скакуна на Московском проспекте около двух часов ночи заметила Екатерина Савельева. Кандидат наук по искусствоведению и режиссёр вместе с мамой возвращалась из Финляндии на своей «Шкоде Рапид».

«Я сначала хотела догнать и объяснить, зачем с лошадью ехать посреди дороги. Выравниваясь с лошадью, я поняла — она сорвалась», — рассказала Екатерина.





Водитель начала ехать параллельно с беглянкой, оттесняя её к тротуару. К ним присоединился ещё один автомобиль, который блокировал лошадь сзади, позже спереди зашёл таксист. «Пришлось ехать на красный, лошадь ведь не остановишь», — отметила Савельева.

Животное замедлило бег и сместилось на тротуар у станции метро «Электросила». Водители бросили автомобили и побежали за ней на своих двоих. Таксисту удалось схватить уздечку и завершить погоню.

Пока ждали полицию и хозяйку, лошадь привязали у железнодорожного моста. Хозяйка прискакала верхом. Она рассказала, что конь породы орловский рысак скинул наездницу и удрал в центре Петербурга.

По словам Екатерины, животное выглядело ухоженным и было хорошо экипировано. Горожанка отметила, что не может назвать имя хозяйки лошади.