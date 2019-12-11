«Подготовочку-то где проходили?» Спикер Заксобрания Петербурга заявил, что участников митингов учили «за океаном»

Председатель Законодательного собрания Петербурга, лидер городской «Единой России» Вячеслав Макаров заявил, что участники протестных акций «проходили подготовочку» в «стране за океаном». Так он выступил с трибуны на заседании регионального парламента 11 декабря.

Во время голосования по кандидатуре нового мирового судьи беспартийный депутат Максим Резник задал претендентке вопрос о том, есть ли в России политические репрессии и слышала ли она о «московском деле». Выступление председателя Заксобрания стало реакцией на этот вопрос.

«Вы слышали, как четко и емко президент вчера сказал? Сначала стаканчик, потом [пластиковая] бутылка, потом стеклянная бутылка, потом камни. А видели, где подготовочку-то проходили? А? Есть такая страна за океаном!» — заявил Вячеслав Макаров.

Накануне президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос режиссера Александра Сокурова о соразмерности наказания участникам летних митингов в Москве, заявил, что позицию нужно выражать «законными средствами». Если за брошенный пластиковый стаканчик не последует наказания, протестующие «начнут стрелять», выразил уверенность президент.

Ранее председатель петербургского парламента уже выражал свою точку зрения относительно существования в России политических репрессий и учил правильным ответам мировых судей. Он предлагал им отвечать «Безусловно, нет!» каждый раз, когда оппозиция станет интересоваться этим вопросом.



