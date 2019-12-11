В Ленобласти раскрыли убийство школьницы, пропавшей 8 лет назад. В камеру пошел не чужой ей человек

В Ленобласти раскрыто убийство третьеклассницы Яны Александровой, пропавшей 8 лет назад в Волосово. К тяжкому преступлению, по версии следствия, причастны два родственника: один, предположительно, насиловал и убивал, второй — помогал спрятать тело.

Как сообщает 47news, в ночь на 11 декабря в Следственный комитет Ленобласти были доставлены два родственника, 55-летний Олег Ахтияйнен и 35-летний Борис Бокарев. У жителей Волосова спросили об обстоятельствах пропажи в 2011 году 10-летней Яны Александровой.

«Фонтанка» писала об исчезновении девочки в марте 2011 года. Сообщалось, что девочка ушла от родных и не вернулась домой. Тело третьеклассницы нашли только в июле в нескольких километрах от деревни Извара, что в том же Волосовском районе. Причину смерти по останкам не смогли установить. По подозрению в совершении преступления был задержан отчим ребенка, но в итоге ему предъявили только развращение сестры Яны. Ему дали 13 лет, он до сих пор в колонии.

К расследованию же смерти Яны вернулись после того, как в 2019 году в Следкоме Ленобласти создали группу по раскрытию резонансных преступлений прошлых лет. К обстоятельствам исчезновения школьницы подключили уголовный розыск полицейского главка. Сыщики, проанализировав показания свидетелей, усомнились в некоторых. С вопросами пришли к брату отчима Яны – дальнобойщику Олегу Ахтияйнену. От неожиданности тот заговорил.





На допросе мужчина признался, что пригласил Яну домой, там изнасиловал, а потом задушил подушкой. Завернутое в одеяло тело вывез на машине, предоставленной Бокаревым.

Ахтияйнен задержан, следствие будет просить об аресте. А вот Бокарев, которому можно вменить только сокрытие преступления, уже не может быть ограничен в свободе – сроки давности прошли.