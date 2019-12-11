Сделать доброе дело, оплатив покупки картой, – в России проходит масштабная благотворительная кампания

В декабре, оплатив покупки банковской картой на основе одной из платёжных систем, можно поддержать сразу более десятка благотворительных фондов.

Общероссийскую новогоднюю благотворительную кампанию «Создадим новогоднее волшебство – вместе поможем детям» проводят фонд «Друзья» и Mastercard. Оплачивая покупки банковской картой в торговых предприятиях по всей стране или онлайн, держатели карт поддерживают эту кампанию и участвуют в благотворительности. Платёжная система, в свою очередь, направит 75 миллионов рублей в фонд «Друзья» на развитие 12 благотворительных фондов России, помогающих детям, и реализацию конкретных проектов этих фондов.

Как рассказали организаторы кампании, основные средства будут распределены между фондами: «Антон тут рядом» (Санкт-Петербург): «Солнечный город» (Новосибирск), «Линия жизни» (Москва), «Вера» (Москва), «Дети-бабочки» (Москва) и др.

Фонд «Друзья» – это «фонд фондов», агрегатор возможностей, знаний, ресурсов и опыта, который помогает помогать, стать устойчивыми и самостоятельными организациями. Он уже второй год выступает партнёром в проведении данной благотворительной кампании. «Мы как фонд-платформа существуем для того, чтобы облегчать взаимодействие между бизнесом и НКО и делать это таким образом, чтобы все стороны извлекали из этого пользу, достигали своих целей и радовались сотрудничеству. Для фонда «Друзья» – это большая гордость и ответственность, второй год подряд помогать реализовывать такую важную новогоднюю инициативу», – говорит Мария Баландина, управляющий директор фонда «Друзья».