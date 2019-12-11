«Дождь из камней» обрушился на машину на Бакунина. В ЖКС винят владельца, тот — хочет денег

Штукатурка рухнула с фасада дома на пересечении проспекта Бакунина и Херсонской улицы. Камни пробили заднее стекло припаркованного Chevrolet Lacetti, сообщили утром 11 декабря очевидцы происшествия в соцсетях.

«Дождь из камней, к сожалению, становится не таким уж и редким явлением в Санкт-Петербурге, – посетовал автор поста. – Тот, кто попадал в подобную ситуацию, знает, как сложно и долго взыскивать компенсацию потерь».

«Фонтанка» выяснила, что дом по адресу: Херсонская улица, 1, обслуживает ЖКС №3 Центрального района. Там сообщили, что вчера на фасаде здания проводили плановые работы по простукиванию штукатурного слоя.





«Владельцы автомобилей были об этом предупреждены объявлениями и должны были убрать машины. Сейчас работы завершены», – заявил представитель жилкомсервиса.

Наш корреспондент связался с владельцем пострадавшей иномарки. Мужчина сообщил, что проживает в том самом доме. Объявления о проведении работ он не видел ни утром, ни вечером 10 декабря. По его словам, соответствующие таблички появились только утром 11 декабря, после «камнепада».

Петербуржец заявил, что намерен обратиться в суд за компенсацией после проведения экспертизы. Предварительно сумму ущерба он оценил в 25 тыс. рублей – у машины пробило стекло заднего вида, есть сколы на кузове и продавлен багажник.