«Самая большая перестрелка, а я был во Вьетнаме». В США неизвестные застрелили полицейского и забаррикадировались в супермаркете около синагоги

Преступники убили преследовавшего их полицейского на кладбище в пригороде Нью-Йорка в США, после чего забаррикадировались в магазине, устроив перестрелку.

«40-летний детектив пытался схватить двух человек, подозреваемых в убийстве. Они открыли огонь и скрылись на арендованном грузовике, который, как сообщалось, был украден. Детектив остался лежать мертвым на земле [местного кладбища]», – так начало трагических событий в Джерси-Сити 11 декабря описывает The New York Times.

После этого злоумышленники решили укрыться в магазине рядом с синагогой в иудейском пригороде. Территория супермаркета сразу же была оцеплена полицейскими, однако преступники все равно не сдавались, начав перестрелку. В итоге полиция решилась на спецоперацию. Внутри здания нашли пятерых погибших, включая двух стрелков. Двое полицейских получили ранения.

Официально произошедшее не считается терактом. Мэр города Стивен Фулоп чуть позже написал в Twitter, что стрелки могли специально выбрать иудейский пригород.





Власти уже назвали случившееся самой большой трагедией в истории города, который входит в состав Нью-Йоркской агломерации. Один из местных жителей в комментарии журналистам, заявил, что «это была одна из самых больших перестрелок, которые я когда-либо видел. А я был во Вьетнаме».

Возраст и личности нападавших не уточняются.