Второго за неделю туриста из России в Таиланде до крови искусала обезьяна. Власти королевства обещают знаки на русском и специальные медпункты

На популярной смотровой площадке To Sae Hill на Пхукете обезьяна прокусила руку россиянину. Предыдущая встреча петербурженки с дикими животными закончилась перспективами остаться в таиландской тюрьме.

«В таиландских социальных сетях с невероятной скоростью распространилось видео, показывающее, как турист сильно истекает кровью из-за укуса [обезьяны]», – сообщает 11 декабря местное издание The Phuket News.

На видео видно, как молодой человек, говорящий по-русски, истекает кровью, утверждая, что его укусила обезьяна. Его знакомый пытается остановить кровотечение. СМИ утверждают, что укушенный турист был из России. Работники парка рассказали, что мужчина поехал на своем байке вверх по склону, чтобы сфотографироваться на смотровой площадке. По пути он захотел покормить обезьян с руки, что делать категорически запрещено. Турист решил сфотографировать, как он кормит животное, однако обезьяна в кадр попадать не захотела и прокусила руку любителю забавных снимков с животными.





Начальник регионального центра дикой природы Понгчарт Чоухорм заверил, что не знает, что спровоцировало обезьяну, однако не отрицает, что такие случаи иногда происходят.

«Туристы, посмотрите на знаки, которые уже размещены, чтобы предупредить вас на четырех языках!» – указал Чоухорм (в To Sae Hill есть таблички и на русском. – Прим. ред.). По его словам, правила гласят, что животных можно кормить только в специально отведенных местах, а еду нужно класть на землю, а не давать с рук. Кроме того, представители местной фауны очень ревностно реагируют, когда кто-то пытается отнять их пищу. Это тоже стоит учитывать.

Власти также рекомендуют не заниматься самолечением в случае укуса, как сделала петербурженка Валентина Андреева, о которой на прошлой неделе активно писали таиландские СМИ. Укушенная обезьяной девушка купила в аптеке запрещенный в королевстве психотропный препарат Alprazolam, который позже обнаружил в сумке россиянки дорожный патруль. Туристка несколько дней провела под стражей, пока не был внесен залог. Теперь ее ждет суд.

Власти региона собираются принять меры после нескольких резонансных случаев. «Мы связались с главой провинции Пхукет, чтобы создать пункты первой медицинской помощи», – заверил генерал-майор туристической полиции Май Ген Крисак Сонгмуна. По его словам, также необходимо установить новые предупреждающие знаки, которые рассказывают, как вести себя с обезьянами. Кроме того, он пообещал оснастить рациями сотрудников национальных парков, чтобы они могли вызвать помощь в случае укуса животными посетителей.