Из бутика на Петроградской украли обувь «Гуччи». Александру нашли, балетки — нет

Кражу из бутика пришлось расследовать полиции Петроградского района Петербурга. Раскрыли дело быстро, но фирменная обувь успела раствориться на черном рынке.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 11 декабря, несколько дней назад в полицию с заявлением пришла 36-летняя предприниматель. Она сообщила, что из ее комиссионного бутика на Гатчинской улице, 17/60, вероломно похитили балетки фирмы Gucci. Пропажу бизнесвумен обнаружила, проведя инвентаризацию. А когда посмотрела записи камер видеонаблюдения, то увидела, как вечером 5 декабря крашеная блондинка лет сорока в спортивном костюме незаметно прячет под кофту песочные туфельки 36 размера. Балетки, естественно, недешевые — стоили 10 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили о краже в значительном размере. 10 декабря следователь понимал, у кого спрашивать про балетки: в поле его зрения попала живущая неподалеку 40-летняя петербурженка. Александра отпираться не стала, но узнать от нее судьбу фирменных туфелек не удалось: женщина ограничилась словом «утратила», где именно, не вспомнив.

По данным «Фонтанки», Александра хорошо знакома местной полиции. Она привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей и, судя по всему, дело кончилось лишением родительских прав. По крайней мере, на сегодняшний день у женщины более 300 тысяч рублей долга по алиментам. А еще, судя по базе приставов, долги за жилищно-коммунальные услуги, кредит и другие финансовые обязательства. Всего сумма подбирается к полумиллиона.



