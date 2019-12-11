Напавшего на главу ЦИК Эллу Памфилову признали невменяемым и отправят на лечение

Напавшего на дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой признали невменяемым. Расследование уголовного дела о разбое завершено. Суд должен отправить Карабалаева на лечение.

«Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — сообщил 11 декабря Следственный комитет РФ.

Мужчина 6 сентября пробрался в дом Памфиловой в Подмосковье и, встретив хозяйку, несколько раз ударил ее электрошокером. Впоследствии глава ЦИК рассказала телеканалу «Россия 24», что она «стала молотить его изо всех сил», «схватила стул, стала на него ругаться» и «он убежал».

Карабалаева задержали 9 сентября. На допросе он объяснил, что не знал, в чей дом залезает.



