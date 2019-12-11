Территорию под три новых участка метро Смольный спланирует только к середине 2021 года

Комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал три постановления о подготовке по планировке территории под метро в Петербурге. В списке кольцевая, красная и коричневая линии.

Документы опубликованы на сайте Смольного 11 декабря. До 10 июня 2021 года необходимо спланировать территорию под участок Кольцевой линии от станции «Большой проспект — 2» до станции «Лесная-2». Напомним, этот отрезок со станциями «Большой проспект — 2», «Василеостровская-2», «Петроградская-2», «Кантемировская» и «Лесная-2» может обойтись городскому бюджету в 78,6 млрд рублей. Он должен быть построен к 2028-2030 годам. При этом уже известно, что второй участок кольцевой спроектирует «Метрогипротранс», в него входят пять станций: «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект — 2», «Большеохтинская-2» и «Ладожская-2»

В июне 2021 должна быть подготовлена также документация по северо-восточному участку Красносельско-Калининской линии «Обводный канал — 2» – «Полюстровский проспект — 1». Его стоимость оценивается примерно в 90 млрд рублей; кроме названных станций, он будет включать «Лиговский проспект — 2», «Знаменскую», «Суворовскую-1», «Смольный». Открыться они должны после 2030 года.

Третий объект, о котором говорит КГА, — Фрунзенско-Приморская линия от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта». Согласно схеме развития метрополитена, его предполагается построить до 2025 года. «Шуваловский проспект/Планерная» станет пересадочной станцией между зеленой и фиолетовой линиями.

Накануне в Петербурге стало известно о задержании директора «Метростроя» Николая Александрова, которого обвиняют в растрате 180 млн при покупке виртуальных стройматериалов. Подробности читайте в материале «Фонтанки».



