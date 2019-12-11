В Екатеринбурге завёлся «Гринч — похититель Рождества», который украл ёлку у детсадовцев

Новогоднюю ёлку украли с территории детского сада в Екатеринбурге. Праздничное дерево утащили ночью, похититель попал на видео, сообщает 11 декабря портал E1.RU.

Заместитель заведующей объяснила, что в темное время суток охранник садика не заметил злоумышленников.

Ёлку дети и воспитатели наряжали в минувшую пятницу. В учреждении отметили, что внутри здания стоит новая ель, а старую решили поставить на улице. О краже оповестили местного участкового.





В городе Семилуки Воронежской области новогодняя ёлка на площади Ленина пока держится, но с нее пропадают игрушки. На видеозаписи в паблике «Типичный Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» видно, что украшения снимает группа людей, предположительно пенсионеров. При этом камера их не смущает.



