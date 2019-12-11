ООН не смогла доказать, что Иран атаковал нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Организация объединенных наций (ООН) не смогла подвердить, что Иран стоит за атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом 11 декабря сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Совбеза ООН.

«ООН не может независимо подтвердить, что крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, использовавшиеся в этих атаках, имеют иранское происхождение или были переданы Ирану в нарушение резолюций Совбеза ООН», – говорится в тексте доклада.

В Совбезе специалисты ООН продолжают анализировать обломки крылатых ракет и беспилотников, обнаруженных на месте нападения. О результатах расследования сообщат в «надлежащее время».

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября, после чего крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что атаку провели их бойцы с помощью дронов. Система ПВО «Патриот», производимая в США, не справилась с отражением этой атаки. США же обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.



