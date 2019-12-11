Меркель «без особой радости» назвала Путина победителем саммита в Париже

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала президента России Владимира Путина «победителем» переговоров на саммите «нормандской четверки» в Париже. Подробности 11 декабря сообщает «Коммерсантъ».

Издание сообщает, что канцлер заявила это «без особой радости», поскольку переговоры прошли сложно и добиться прогресса по всем пунктам не удалось.

«Сегодня ты победитель», —сказала Меркель после окончания переговоров, когда лидеры четырех стран шли на пресс-конференцию. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что саммит прошел «вничью» и добавил, что Владимир Путин пошел на некоторые уступки.

По данным «Коммерсанта», переговоры прошли трудно. В один момент президент Украины заявил, что если ему придется договариваться в Киеве о выполнении минских соглашений, то «в следующий раз [лидеры] будут разговаривать с другим президентом». Издание отметило, что Путин и Зеленский не соглашались с аргументами друг друга и говорили между собой «как люди из разных миров».





Встреча лидеров Франции, Германии, России и Украины прошла 9 декабря в Париже и была посвящена вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Сообщалось, что Россия занимала жесткую позицию. Итоги встречи российский лидер Владимир Путин оценил положительно.

Результатом стал документ о разведении сил в новых пунктах Донбасса к концу марта 2020 года, о совершенствовании наблюдения прекращения режима огня в регионе и продлении его особого статуса на год. Киев и Москва также договорились об обмене заключенными до конца декабря.

