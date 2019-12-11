На «Девятке» за новым айфоном. В Петербурге пару бородатых налётчиков объединили в банду

Через год после задержания налётчики на салоны сотовой связи в Петербурге стали фигурантами уголовных дел о бандитизме и незаконном обороте оружия. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 11 декабря.

Производства возбудили накануне. Двум 29-летним приезжим из Дагестана вменяют четыре разбойных нападения. По версии следствия, с конца 2017 года напарники совершили четыре визита в салоны сотовой связи, в основном, они интересовались айфонами, с собой унесли 26 гаджетов и более миллиона рублей выручки.

Задержали вооружённый тандем в Пушкине под Новый год. Один из налётчиков, спасаясь от полиции и Росгвардии, сиганул в окно. Тогда же возбудили уголовное дело о разбое.

У напарников изъяли «Ладу Самара» и «Девятку», огнестрельный и травматический пистолеты, патроны, две пары перчаток, маски, кастет, наручники и шесть сотовых телефонов различных производителей.



