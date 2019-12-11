Килограммы запрещённых веществ продолжают стекаться в Петербург. Свёртки нашли в сумке из Брянской области

С килограммом наркотиков в машине правоохранители задержали двоих. Запрещённые вещества обнаружили в сумке на заднем сидении КИА, которую остановили для проверки документов на Промышленной улице, 5.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 11 декабря, четыре синих свёртка и два полиэтиленовых пакета с порошком попали в руки полицейских Кировского района вечером девятого числа. В салоне остановленной машины находились двое: за рулём сидел 26-летний житель Брянской области, рядом – его младший товарищ. Сумка, заинтересовавшая полицейских, как оказалось, принадлежит водителю. Как показала экспертиза, внутри находился дешевый синтетический наркотик.

Наркотики не впервые за последние дни приходят в Петербург большими партиями: 10 декабря у железной дороги под Тосно задержали дилеров с девятью килограммами запрещённых веществ. Свёртки везли из Подмосковья.



