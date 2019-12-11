Останутся без сладкого на Новый год. Минтруд напомнил чиновникам о запрете брать подарки

Минтруд РФ перед новогодними и рождественскими праздниками напомнил российским чиновникам о запрете принимать подарки, в том числе от подчиненных. Ведомство разослало напоминания в федеральные госорганы, региональные органы исполнительной власти, Банк России, государственные внебюджетные фонды и корпорации.

Об этом сообщает 11 декабря РИА Новости.

Должностные лица могут получать презенты только на официальных мероприятиях и в служебных командировках. Но и их, по закону, полагается сдать при стоимости выше 3 тысяч рублей.

Запрет также касается подарков от подчиненных, которые являются друзьями начальства или пытаются поздравить руководителя во внерабочее время. Подарок могут признать взяткой, и тогда получателю грозит уголовная ответственность.





Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что более половины из 6902 обвиняемых в коррупции в 2019 году — должностные лица (3952 человека). Он добавил, что с начала года с коррупционеров взыскали 2 миллиарда 47 миллионов рублей.