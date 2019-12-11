В Саратовской области мужчина набросился на полицейских с ножом. Бронежилет не помог

Полицейский пострадал при попытке доставить пациента в клинику в Саратовской области. Мужчина при виде сотрудников схватился за нож и ранил одного из правоохранителей.

Подробности 11 декабря сообщает областной Следственный комитет. Против 48-летнего жителя села в Балтайском районе возбудили уголовное дело о применении опасного для жизни насилия в отношении представителя власти. Следствие полагает, что двое сотрудников полиции приехали к подозреваемому домой. В областном главке уточнили, что целью визита было принудительно поместить мужчину в больницу. Хозяин при виде нежданных гостей схватился за нож. Несмотря на то, что оба сотрудника были в бронежилетах, мужчина ухитрился ранить одного в живот.

«Сотрудник полиции, получивший ранение, госпитализирован в лечебное учреждение, где ему проведено оперативное вмешательство. Следователями СК подозреваемый задержан», – добавили в СК. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.



