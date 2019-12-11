Петербург приморозило с утра. Зима напомнила о себе

Антициклон прекратил дожди в Петербурге и слегка приморозил город. Показания термометров вернулись к климатической норме и напомнили людям, что на дворе все же зима.

«Санкт-Петербург в наступившую среду будет находиться под влиянием гребня антициклона, – написал утром 11 декабря в Facebook синоптик центра «Фобос» Михаил Леус. – Погода ожидается облачная с прояснениями, и обойдется без осадков. При этом показания термометров вернутся в рамки климата. Температура воздуха -1…-3°, по области -1…-6°. Ветер южный 4-9 м/с».

Сейчас в городе на Неве 3 градуса ниже ноля.

Ранее ВЦИОМ спросил у россиян про любимое время года. 70% заявили, что им нравится зима, но любимой порой ее назвали только 8%. Антипатию морозы и снег вызывают у 29% соотечественников.



