«Провел замечательную встречу». Трамп рассказал про переговоры с Лавровым

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил встречу с главой министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Переговоры прошли 10 декабря в Вашингтоне и длились около 50 минут, за которые стороны обсудили торговлю, Иран, КНДР, контроль за вооружениями и вмешательство в выборы.

Just had a very good meeting with Foreign Minister Sergey Lavrov and representatives of Russia. Discussed many items including Trade, Iran, North Korea, INF Treaty, Nuclear Arms Control, and Election Meddling. Look forward to continuing our dialogue in the near future! pic.twitter.com/tHecH9a9ck