«Провел замечательную встречу». Трамп рассказал про переговоры с Лавровым

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил встречу с главой министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Переговоры прошли 10 декабря в Вашингтоне и длились около 50 минут, за которые стороны обсудили торговлю, Иран, КНДР, контроль за вооружениями и вмешательство в выборы.

Just had a very good meeting with Foreign Minister Sergey Lavrov and representatives of Russia. Discussed many items including Trade, Iran, North Korea, INF Treaty, Nuclear Arms Control, and Election Meddling. Look forward to continuing our dialogue in the near future! pic.twitter.com/tHecH9a9ck — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019

«Только что провел замечательную встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и делегацией из России. Обсудили многие темы, включая торговлю, Иран, Северную Корею, ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности), контроль за ядерным вооружением и вмешательство в выборы. С нетерпением жду продолжения диалога в ближайшем будущем!» — написал после встречи с Лавровым Трамп в Twitter.

В комментарии на сайте Белого дома говорится, что США призвали Россиию поддержать позицию по ограничению доступа Ирана к ядерному оружию и денуклеаризацию Северной Кореи. Американский лидер также заявил, что поддерживает эффективный режим контроля над вооружениями, в котором бы участвовал Китай. Трамп добавил, что налаживание хороших отношений Вашингтона и Москвы улучшило бы торговлю между странами, а также призвал Россию не вмешиваться в выборы США и решить ситуацию на Украине.

Глава российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров отметил, что общение проходило в атомсфере взаимопонимания, сообщает 11 декабря РИА Новости. По словам Лаврова, Трамп осознает выгоду от нормальных отношений с Россией и пытается их улучшить. Министр подчеркнул, что некоторые американские чиновники разделяют позицию президента и пытаются «всячески затормозить» нормализацию отношений.



