На Московском ночью с полицией ловили лошадь. Она скинула наездницу и дала дёру

Операцию по поимке лошади пришлось устраивать ночью 11 декабря в Московском районе Петербурга. Животное мчалось по Московскому проспекту, а за ним — районная полиция. Поймали беглянку у «Электросилы».

О поимке лошади рассказали очевидцы около 2.30 в группе «ДТП и ЧП» «Вконтакте». Животное сбежало в центре Петербурга — многие слышали цокот копыт на Лиговском проспекте, но почему-то не удивились и не придали этому значения. Когда лошадь без наездника появилась в Московском районе, местные жители набрали «02».

«Позвонила в УМВД по Московскому району, про ситуацию уже знают, было … две заявки… Выехали», – написала одна из свидетельниц ночной погони.





В результате догнали беглянку у «Электросилы». Ее привязали к дереву возле «Окея» на Московском проспекте. Хозяин нашелся быстро. Он рассказал, что лошадь скинула наездницу и дала дёру. Пострадавшей всаднице пришлось обратиться в травмпункт.