Более 50 тысяч рублей. Россияне назвали справедливую минимальную зарплату

Россияне назвали справедливой минимальной зарплатой сумму более 50 тысяч рублей в месяц. Исследование социального неравенства проводили эксперты Общественной палаты, сообщает 11 декабря РИА Новости.

О сумме более 50 тысяч рублей заявили 35 процентов опрошенных. По мнению 31% респондентов, справедливой является сумма от 40 до 50 тысяч рублей, еще 20% опрошенных назвали 30-40 тысяч рублей, а еще 10% — 21-30 тысяч рублей в месяц.

Опрос показал, что 60% респондентов сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в уровне заработка. Почти половина опрошенных (49%) заявила, что недостаточный доход ограничивает доступ к качественным медицинским услугам, еще 38%, исходя из ситуации в месте их жительства, пожаловались на территориальное неравенство.

По данным исследования, 97% участников связывают надежды на снижение неравенства с дополнительными действиями государства. Чувство социальной несправедливости не испытывает только 1 процент опрошенных.

Исследование проводили с 19 ноября по 6 декабря среди 647 человек, заполнивших электронную анкету на сайте Общественной палаты.



