Краснодар возглавил рейтинг самых комфортных городов для жизни. Петербург вошёл в пятёрку, Москва на 52 месте

Крупнейшие российские города распределили в рейтинге по комфорту и доступности для жизни. Анализ проводил институт территориального развития «Урбаника», пишет 11 декабря РБК.

Для исследования выбрали сто городов. Только пять урбанисты отнесли одновременно к комфортным и доступным по стоимости проживания: это Краснодар, Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга.

«Относительно доступными» по стоимости стали 25 городов. Из них только четыре миллионника — Петербург, Пермь, Челябинск и Красноярск. Многие из них — это промышленные города, в которых относительно высокий уровень заработной платы сочетается с невысокой стоимостью недвижимости, а также ценами на товары и услуги. Но при этом все промышленные города с недорогой жизнью стали аутсайдерами по качеству среды.

Рейтинг возглавил Краснодар, который набрал высокие баллы по климату, обеспеченности жилой и коммерческой застройкой в сочетании с относительно невысокими затратами.





Сургут и Тюмень заняли второе и четвертое места, благодаря большим зарплатам в сочетании с высоким уровнем жизни и благоустроенностью городской среды.

В первой пятерке оказался Петербург. Урбанисты полагают, что соотношение зарплаты и стоимости покупки и аренды жилья в Северной столице неблагоприятно, но жизнь в нем характеризуют низкие расходы на коммунальные услуги по сравнению с зарплатой, неплохая экология и хорошая обеспеченность жильем. В Петербурге на человека в среднем приходится больше 26 кв. м, а, например, в Москве — 20 кв. м.

Столица заняла в рейтинге 52 место из-за высокой стоимости жизни в сравнении со средней зарплатой. К негативным факторам отнесли низкую обеспеченность жильем, автомобильные пробки и плохую экологию.