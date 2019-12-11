Камчатка, Красноярск, Архангельск, Мурманск. По Северному морскому пути запускают новые круизные маршруты

Новые круизные маршруты запустят по Северному морскому пути в 2020 году. Об этом 11 декабря сообщает правительство Камчатского края на официальном сайте.

«Камчатские туроператоры уже разработали на следующий год новые арктические программы с посещением Командорских островов, побережья Камчатки, Чукотки, Красноярского края, Архангельской и Мурманской областей», — заявила руководитель агентства по туризму и внешним связям региона Елена Стратонова. В программе путешествий — заходы в устья рек и высадка на побережье и острова.

Отмечается, что круизы дорогостоящие, но их популярность растет, особенно у туристов из США и Германии. Так, в этом году Камчатский край принял 20 круизных судов, которые доставили в регион почти 19,5 тыс. туристов, что вдвое больше показателей 2018 года.



