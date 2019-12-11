В России хотят переименовать молочные продукты с пальмовым маслом, чтобы покупатели перестали путаться

Молочные продукты с содержанием растительных жиров могут получить новые наименования. Мера позволит потребителю не перепутать такую продукцию с натуральной. Изменения обсуждаются в техническом комитете при Росстандарте, пишет 11 декабря газета «Известия».

Действующий регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности молока разрешает заменить растительными компонентами, в том числе пальмовым и кокосовым маслами, до половины жировой базы. На этикетках такой продукции вместо «молока» и «сметаны» предложено писать «крем», «соус», «напиток» и прочие.

Если Росстандарт примет положительное решение, то инициативу направят в ЕАЭС на рассмотрение другим странами.







