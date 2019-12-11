В России хотят переименовать молочные продукты с пальмовым маслом, чтобы покупатели перестали путаться
Молочные продукты с содержанием растительных жиров могут получить новые наименования. Мера позволит потребителю не перепутать такую продукцию с натуральной. Изменения обсуждаются в техническом комитете при Росстандарте, пишет 11 декабря газета «Известия».
Действующий регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности молока разрешает заменить растительными компонентами, в том числе пальмовым и кокосовым маслами, до половины жировой базы. На этикетках такой продукции вместо «молока» и «сметаны» предложено писать «крем», «соус», «напиток» и прочие.
Если Росстандарт примет положительное решение, то инициативу направят в ЕАЭС на рассмотрение другим странами.
Справка:
С 1 июля российское правительство обязало магазины размещать натуральные товары и продукцию с применением растительного жира отдельно на прилавках, чтобы покупатель мог видеть разницу. Согласно постановлению, полки магазинов также должны сопровождаться информационной надписью о том, где располагается продукция без заменителя молочного жира.