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Спорт
11.12.2019 01:59
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Артем Дзюба: «Мы обосрались». Сергей Семак: «Катастрофы нет»

«Зенит» с треском проиграл матч «Бенфике», а благодаря результату встречи «Лион»-«Лейпциг» вообще остался без еврокубков на весну. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как так вышло.

Артем Дзюба: «Мы обосрались». Сергей Семак: «Катастрофы нет»

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Перед последним матчем группового этапа тренерский штаб «Зенита» столкнулся с серьезными кадровыми сложностями. Дисквалификацию из-за перебора желтых карточек получили центральный защитник Ярослав Ракицкий, который в этом сезоне сыграл все официальные матчи без замен. Также не поехал в Португалию по дисциплинарным причинам Далер Кузяев: тоже лишняя желтая в домашнем матче против «Лиона». Воспитанник петербургского футбола к тому же пополнил список травмированных, которых к концу календарного года «Зенита» хоть отбавляй. Из-за повреждения, полученного в матче сборной России, остаток года пропускает Юрий Жирков; перед матчем с «Динамо» травмировался Себастьян Дриусси, один из самых полезных игроков этой футбольной осени.

В итоге выбирать Сергею Семаку было легко: Михаил Кержаков в воротах, Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев по флангам обороны. Пару в центре защиты Браниславу Ивановичу составил венесуэлец Йордан Осорио, которого специально выпустили почувствовать игровой тонус в победном матче против «Динамо» в прошлую пятницу. Линия полузащиты тоже изменилась: Олег Шатов, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос вышли с первых минут. Алексей Сутормин, поярче смотревшийся в пятничной встрече, остался в запасе. Артем Дзюба и Сердар Азмун предсказуемо составили пару нападающих. Болельщики с грустью констатировали: замен, способных более-менее гарантированно усилить происходящее на поле, у Семака нет.

«Бенфика» после проигрыша «Зениту» на «Газпром-арене» в самом начале октября выдала грандиозную серию из 12 матчей: 9 побед, 2 ничьих (с «Лейпцигом» 2:2 и 1:1 с малоизвестной «Ковильей» в Кубке Лиги). Команда Бруну Леже уверенно лидирует в чемпионате Португалии: 12 побед в 13 матчах, отрыв от «Порту», идущего вторым, – 4 очка. Отдельно специалисты отмечали игру Карлоса Винисиуса (9 голов) и Пицци (те же 9).

Фанаты "Зенита" в Лиссабоне, автор видео Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»


До игры все понимали: волшебным образом результат матча на стадионе в Лиссабоне ничего не гарантирует с точки зрения выхода в плэй-офф еврокубков. До стартового свистка только РБ «Лейпциг» забронировал себе евровесну. Аж три команды могли получить 7 или 10 очков по итогам 6 матчей, и в таком случае пришлось бы обращаться к 17 статье регламента УЕФА.  До игры Семак говорил понятные слова: «Со своей стороны мы должны делать свою работу».

В первом тайме «Зенит» делал: защитники справлялись, Кержаков предсказуемо четко играл на выходах. Смущало судейство: на 18 минуте после фола Сантос полез в борьбу, сам нарушил правила и получил желтую карточку за игру рукой. Показалось, что в этом эпизоде испанский арбитр Матеу Лаос откровенно проспал начало игрового эпизода, но все равно назначил штрафной. Увы, эта ошибочно выписанное предупреждение сказалось во втором тайме.

На перерыв команды ушли при счете 0:0, в параллельной встрече между «Лионом» и «Лейпцигом» уверенно выигрывали гости: «Лейпциг» вышел вперед 2:0, забив два гола с пенальти. Такой счет выводил «Зенит» в плэй-офф Лиги Чемпионов со второго места группы.

Второй тайм у петербургского клуба откровенно не получился. На 47 минуте Черви после чудовищной ошибки Ивановича — капитан банально маханул мимо простого мяча — открыл счет. Показалось, что «Зенит» оказался не готов к давлению португальцев. При этом даже не важно было, с каким счетом команда Семака проиграет: победа немцев в параллели все еще оставляла коллектив из самого северного города-миллионера в стадию плэй-офф.

Уже через 10 минут «Бенфика» забила второй: простую подачу с левого фланга Сантос остановил рукой. Несмотря на противоречивость повторов, судья Лаос был уверен: вторая желтая и пенальти. Кержаков прыгал, как мог, но уверенный в себе Пицци качественно развел вратаря и мяч по разным углам.

Артем Дзюба: «Мы обосрались». Сергей Семак: «Катастрофы нет»

«Лион» тем временем отыграл один мяч. Семак попытался вернуть команду в игру заменами: в ответ на удаление на поле вышел Игорь Смольников (Караваев перешел на левый фланг вместо удаленного бразильца; Игорь заменил Оздоева — тот висел на карте). Ерохина заменил Сутормин. Увы, но «Зенит» с задачей возвращения не справился. Очередную простую подачу с углового Азмун, имевший несколько моментов в первом тайме, уверенно пяткой переправил в ворота многострадального Кержакова.

Ирония судьбы: несмотря на разгром в Лиссабоне, при счете 1:2 в Лионе «Зенит» еще выходил дальше. Но Мемфис Депай сравнял счет во Франции на 80-й минуте, и в этот момент вечер петербургских болельщиков превратился в кошмар.

Эквалайзер Депая оставлял «Зенит» вне любых еврокубков, и замена Шатова на Мака не выглядела спасением. У «Лейпцига» в финальные 10 минут был отличный голевой момент, и казалось даже, что можно было назначать пенальти в ворота французов.

Увы. Оба матча закончились с худшими счетами для «Зенита», и с 7 очками команда Семака проехала мимо весенней части еврокубков.

После матча Дзюба вспомнил классиков и процитировал Константина Зырянова образца осени 2007 года после поражения России от Израиля: «Одно слово есть. Обосрались». Семак постарался сгладить углы: «Конечно, такой результат нас не устраивает. Но это не катастрофа. После достаточно длительного отсутствия в Лиге Чемпионов мы понимали, насколько нам будет сложно. Мы приложили все усилия, чтобы выйти из группы. К сожалению, не получилось. Будем готовиться к следующим сезонам, будем сильнее. Но катастрофы никакой нет».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

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